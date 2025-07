È circolata ieri su alcuni portali specializzati in calciomercato una notizia che, al momento, non trova grandi riscontri ma che merita comunque attenzione. Secondo quanto riportato, l’Empoli potrebbe essere interessato a un ritorno inaspettato per il proprio reparto offensivo: quello di Davide Merola. Il nome dell’esterno offensivo, attualmente in forza al Pescara, riporta alla mente un volto già conosciuto. Merola si vestì d’ azzurro nell’estate del 2019, arrivando con buone aspettative direttamente dalla Primavera dell’Inter, club nel quale è cresciuto calcisticamente. Tuttavia, la sua esperienza empolese non fu particolarmente fortunata: appena sei le presenze collezionate, di cui quattro in campionato e due in Coppa Italia. Proprio nella coppa nazionale arrivarono anche gli unici due gol segnati in maglia azzurra, nella sfida contro il Renate disputata nel settembre 2020.

Dopo la poco produttiva esperienza con la maglia dell’Empoli, la società di Monteboro decise di cedere Davide Merola in prestito, avviando così una serie di trasferimenti che lo hanno visto vestire le maglie di Arezzo, Grosseto, Foggia e Cosenza. Una lunga trafila nelle categorie inferiori, fino all’approdo al Pescara, club che lo ha poi acquisito a titolo definitivo. Va ricordato, a tal proposito, che nel contratto di cessione al club abruzzese era stata inserita una clausola che garantisce all’Empoli il 30% sulla futura rivendita del giocatore. Qualora dunque dovesse concretizzarsi un clamoroso ritorno in azzurro, la cifra richiesta per il cartellino potrebbe essere sensibilmente ridotta proprio grazie a questa percentuale già concordata. Con la maglia del Pescara, Merola ha trovato la sua dimensione ideale: 100 presenze, 38 gol e 15 assist sono numeri che raccontano un giocatore finalmente maturato e capace di incidere. È proprio nel campionato di Serie C che l’attaccante classe 2000 ha mostrato al meglio le sue qualità, diventando uno dei riferimenti offensivi della formazione biancazzurra.

Ora, a 25 anni, per Merola potrebbe essere arrivato il momento di compiere il salto di categoria, magari anche restando al Pescara, neopromosso in Serie B. Tuttavia, da quanto filtra dall’ambiente abruzzese, non è affatto da escludere una sua partenza: l’eventualità che il giocatore lasci il club è concreta. Resta dunque da capire se le voci circolate nella serata di ieri troveranno conferme nei prossimi giorni. Per ora, l’Empoli osserva e riflette, noi registriamo il tutto.