Il Presidente del Torino Urbano Cairo, in occasione della presentazione stamani dei palinsesti della prossima stagione di La7 a Milano, ha parlato delle ultime novità di mercato dei granata, ovvero la cessione di Ricci al Milan e l’arrivo imminente di Anjorin dall’Empoli.

“Abbiamo accontentato Ricci che con noi ha fatto un percorso molto buono. C’è stata questa offerta che a lui faceva piacere noi accettassimo. Ora abbiamo un’alternativa interessante. È nella normale evoluzione delle cose. I capitani se ne vanno ma se ne creano di nuovi e altrettanto buoni. Tutti vendono, non solo il Torino. Il mondo del calcio è in una nuova fase, non più quella in cui le bandiere stavano vent’anni in una squadra”.

In entrata arriverà Anjorin?

“È molto vicino al Toro. Di lui parlo perché siamo veramente a un passo come per Ricci al Milan. Per il resto ci sono altre cose in ballo e trattative, ma prima di parlarne voglio avere più certezze. L’obiettivo comunque è dare al mister una squadra pronta almeno al 90% prima del ritiro”.