I due attaccanti, Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo, sono stati gli acquisti di maggior spessore della scorsa estate in casa azzurra tanto che da parte di molti addetti ai lavori si parlava di una grande coppia gol per una squadra in lotta per la salvezza. Purtroppo sappiamo come è andata, nonostante per entrambi il girone di andata sia stato di un livello davvero importante con gol e prestazioni che hanno permesso all’Empoli di arrivare a metà classifica prima del crollo nella seconda parte di stagione che ha portato alla retrocessione della squadra. Anche per Sebastiano e Lorenzo le prestazioni nel girone di ritorno sono state ben al di sotto delle loro possibilità.

Colombo ha realizzato sei reti e per lui rappresenta il record personale realizzativo nella massima serie visto che al massimo si era fermato a cinque con il Lecce mentre Esposito ne ha segnati ben otto in campionato e due in Coppa Italia. Niente male per un ragazzo dotato di un grande talento ma troppo spesso discontinuo tanto da essere stato escluso dai convocati agli Europei in corso della Nazionale Under 21.

Per i due giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto da Milan e Inter l’Empoli non eserciterà nessun riscatto e torneranno alle rispettive squadre. Per Colombo sicuramente il suo futuro non sarà al Milan visto che sono già diverse le squadre sulle sue tracce, su tutte Sassuolo, Pisa, Cremonese ma anche Fiorentina che potrebbe farne il vice Kean. Per Esposito si deciderà più avanti visto che il giocatore sarà impegnato con l’Inter al Mondiale per Club che sta per iniziare ma anche per lui si prospetta una nuova esperienza in Serie A con l’Inter che sembra intenzionata alla cessione a titolo definitivo.