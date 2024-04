Uno dei primi movimenti che l’Empoli sarà chiamato a fare all’inizio della prossima sessione di mercato, sarà quello relativo al portiere. Elia Caprile, salvo particolari sorprese, terminato il prestito secco tornerà a Napoli dove si giocherà le sue carte. Non è da escludere che l’Empoli possa proseguire il rapporto con Etrit Berisha, ma difficilmente – soprattutto in caso di permanenza in serie A – sarà lui il titolare definitivo. In questi giorni, la società sta già adocchiando alcuni profili, e quello che sembra essere entrato maggiormente nei radar è quello di Stefano Turati.

Il portiere classe 2001 (lo stesso anno di Caprile) è attualmente in forze al Frosinone. Il suo, in Ciociaria, è però un prestito ed a fine anno rientrerà al Sassuolo. Molto dipenderà dalle categorie, perché Turati ha ampiamente dimostrato di potersi giocare le sue carte nel massimo campionato. L’Empoli potrebbe fare un sondaggio già prima della fine della stagione, capendo quelle che potranno essere le idee del club neroverde.

Turati è alla sua seconda stagione con la maglia del Frosinone, in precedenza aveva giocato per la Reggina tra i professionisti.