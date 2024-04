Si è giocata la 31a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con il pari spettacolare tra Salernitana a Sassuolo. Gli uomini di Ballardini si portano sul 2-0 a fine primo per poi subire la rimonta della squadra di casa buttando via una grande occasione di rilancio in classifica. Per la Salernitana un punto che non cambia il destino ormai segnato. Larga vittoria di un Milan in forma che rifila 3 reti al Lecce e blinda il secondo posto in classifica. La squadra salentina ha giocato in 10 uomini nella ripresa per l’espulsione dell’attaccante Krstovic. Il derby della capitale va alla Roma grazie a una rete del difensore Mancini e vede avvicinarsi la zona Champions. Gara al cardiopalma al Castellani di Empoli con gli azzurri che si portano in vantaggio con Cambiaghi a inizio gara, poi arriva il pari di Zapata, nuovo vantaggio della squadra di Nicola con Cancellieri e pareggio al 91′ del Torino ancora con Zapata. Ma all’ultimo minuto arriva il clamoroso gol vittoria di Niang che approfitta di un regalo di Bellanova e per l’Empoli sono 3 punti davvero importanti nella corsa alla salvezza. Termina in parità la sfida tra il Frosinone e il Bologna con la squadra di Motta che fallisce una clamorosa occasione gol all’ultimo minuto. Da dire che nel primo tempo era stato il Frosinone a farsi preferire con diverse occasioni create. Risveglio del Napoli a Monza, prima va sotto e poi in 13 minuti segna 4 gol e continua a sperare in un piazzamento per l’Europa. Vittoria pesantissima in rimonta del Cagliari che batte l’Atalanta e si avvicina alla salvezza mentre a sorpresa il Genoa compie l’impresa a Verona e inguaia gli scaligeri. Nel posticipo torna al successo la Juventus che vince di misura sulla Fiorentina con un gol di Gatti.

In attesa del posticipo di stasera, ecco i risultati e la classifica:

SALERNITANA-SASSUOLO 2-2

MILAN-LECCE 3-0

ROMA-LAZIO 1-0

EMPOLI-TORINO 3-2

FROSINONE-BOLOGNA 0-0

MONZA-NAPOLI 2-4

CAGLIARI-ATALANTA 2-1

VERONA-GENOA 1-2

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

UDINESE-INTER Stasera ore 20:45