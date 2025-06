Lo sguardo dell’Empoli potrebbe rivolgersi verso la Serie D per ringiovanire il reparto difensivo. Sarebbe finito nel mirino del ds Gemmi il difensore Milos Milicevic, classe 2006, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Casarano. A riportarlo è l’emittente Antenna Sud. I salentini sono riusciti a primeggiare nel girone H ottenendo il ritorno in Serie C e il giovane centrale ha dato il suo forte contributo. Il Casarano vorrebbe confermarlo anche nella categoria superiore, ma le sirene provenienti dalla B potrebbero cambiare le carte in tavola. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del SudTirol.

Di nazionalità serba (ma possiede anche il passaporto italiano), Milicevic ha cominciato la sua carriera nelle giovanili della Triestina per poi passare al Pordenone e quindi al Torino. Prima di passare al Casarano durante il calciomercato estivo 2024/25, si è distinto con la maglia del Koper U19, in NextGen Liga, campionato giovanile sloveno.

Si tratta di un centrale difensivo strutturato (altezza 195 cm), che può giocare sia al centro che come braccetto destro in una eventuale difesa a tre. La sua valutazione attuale si aggira attorno ai 125 mila euro.