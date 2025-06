L’arrivo di Marco Baroni sulla panchina del Torino apre lo scenario di una possibile cessione di Fazzini alla squadra granata. Il calciatore azzurro piace parecchio all’ex tecnico della Lazio, che avrebbe voluto allenarlo già da gennaio, quando appunto sedeva sulla panchina biancoceleste. Poi l’Empoli, ritenendo l’offerta di Lotito non congrua, ha tenuto Fazzini rimandando a fine campionato ogni decisione sul suo talento.

Come detto nei giorni scorsi, l’Empoli non ha fretta di concludere una cessione da cui potrebbe scaturire una vera e propria asta, visto l’interesse crescente di tanti club italiani. Invece il Torino vorrebbe affrettare i tempi, cercando di anticipare la concorrenza. I rapporti tra i due club sono ottimi e nelle mire della dirigenza torinista Fazzini potrebbe prendere il posto proprio di un altro ex, Samuele Ricci, in procinto di passare al Milan.

La sensazione è che per il giocatore servano almeno dodici milioni cash. Il Torino potrebbe offrire anche contropartite tecniche, ma al momento è difficile che l’Empoli accetti di diminuire la parte monetaria. Senza contare che Gemmi potrebbe utilizzare una tattica attendista, confidando che altri club passino dall’interesse teorico a quello pratico.