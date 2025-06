Potrebbe essere in Turchia il futuro di Ardian Ismajli. Il difensore albanese, vero e proprio perno della difesa azzurra in questo anno tribolato, è a scadenza di contratto e, come ben sappiamo, è destinato a lasciare l’Empoli a parametro zero. Attorno a lui si è creato un certo interesse, sia da parte di club italiani che esteri, viste le ottime prove fornite in campionato. Essendo un classe ’96, Ismajli è nel pieno della maturità calcistica e mira a ottenere un contratto di un certo livello, magari in una squadra che giocherà le prossime coppe europee.

In particolare, come si evince da alcuni siti turchi, sarebbe il Besiktas il club più accreditato al suo ingaggio. Già all’inizio dell’estate i bianconeri avevano manifestato un certo interesse per il difensore, ritenendolo il rinforzo ideale per la retroguardia. Ma Ismajli si è sempre riservato di decidere a fine campionato, proprio per rimanere concentrato sulla corsa alla salvezza con la maglia dell’Empoli. In Italia si era parlato di Napoli e Juve, ma in questo momento la soluzione più plausibile è un accasamento all’estero. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità al riguardo.