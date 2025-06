Saba Goglichidze non farà parte della rosa della Georgia Under 21 che disputerà l’Europeo di categoria. Confermata invece la presenza dell’altro azzurro Sazonov. Come si apprende dal sito della Federazione georgiana, l’estromissione del difensore classe 2004 dalla lista dei convocati si è resa necessaria a causa di un infortunio (ancora da chiarire l’entità e la tipologia) patito durante il ritiro in Austria, che la Nazionale georgiana sta affrontando per prepararsi al meglio alla competizione.

Al suo posto è stato convocato Lado Odishvili del Telavi.