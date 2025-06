Duccio Degli Innocenti farà ritorno a Empoli dopo la parentesi allo Spezia. Secondo La Città della Spezia, il centrocampista non sarà riscattato da parte della società ligure, che dovrebbe corrispondere all’Empoli, tra il 16 e il 18 giugno, circa 2 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva, soprattutto perché che il calciatore è ancora alle prese con i postumi dell’operazione che ha dovuto affrontare ad aprile (una grave tendinosi con lesione parziale del tendine d’Achille). Il giocatore torna così a disposizione della società azzurra, che dovrà decidere se tenerlo tra le proprie fila o dirottarlo altrove.

Inoltre il sito spezzino aggiunge – ma questo già si sapeva – che il percorso inverso verrà fatto da Szymon Zurkowski, destinato a tornare allo Spezia dopo l’annata maledetta di Empoli, in cui non è praticamente riuscito a scendere in campo. Per lui si profila una nuova destinazione, da non sottovalutare la possibilità di un ritorno in patria per ritrovare la forma perduta.