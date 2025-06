I gruppi del calciomercato in entrata non sono sicuramente ancora maturi in casa azzurra. Sarà soltanto da quando verrà incasellato ufficialmente il nuovo allenatore che si potrà andare ad affinare determinati discorsi. Questo, però, non prescinde dal fatto che la dirigenza azzurra abbia già determinate idee e alcuni profili di interesse, che poi verranno sicuramente vagliati e condivisi con il nuovo allenatore. Come abbiamo già avuto modo di dire, sicuramente il reparto offensivo è uno di quelli che merita un’attenzione particolare. Un reparto che, per la prossima stagione di Serie B, dovrà essere totalmente ristrutturato.

Detto già dell’occhio di riguardo verso Vlahović dell’Atalanta, c’è un altro profilo che non dispiace e che sicuramente, nelle prossime settimane, verrà valutato attentamente. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, classe 2003, che ha giocato nell’ultima stagione sportiva con la maglia del Frosinone. L’attaccante, nato a Procida 21 anni fa, è però di proprietà del Napoli e rientrerà per fine prestito proprio ai campani nel corso di questa estate. Difficilmente Ambrosino resterà alla corte di Antonio Conte e, per lui, il club partenopeo sta già pensando a un nuovo prestito, magari facendogli fare un ulteriore scalino in avanti. Visti anche gli ottimi rapporti che legano la società dell’Empoli con quella partenopea, potrebbe non essere da escludere che Empoli sia proprio la situazione congeniale per far crescere ulteriormente il ragazzo, magari permettendo al club azzurro di avere su questo anche un diritto di riscatto.

Nella stagione di Serie B, quella appena disputata con la maglia ciociara, Ambrosino è stato sicuramente uno dei protagonisti, un sempre presente che, alla fine della stagione, ha collezionato 5 gol e 4 assist vincenti. Per lui le gare totali disputate nel campionato cadetto sono 83, con 10 gol messi a segno. Ricordiamo che, oltre al Frosinone, ha vestito anche le maglie di Como, Cittadella e Catanzaro. Ci sono anche sette presenze ed un gol con la maglia della nazionale Under 21 con la quale è convocato per l’europeo in Slovacchia. Ambrosino è un calciatore che ama svariare su tutto il fronte offensivo, pur mantenendo come riferimento principale il ruolo di prima punta. Ha dimostrato di essere dotato di una buona tecnica individuale che gli permette sia di legare il gioco tra centrocampo e attacco, sia di essere efficace in spazi stretti.

Vedremo nelle prossime settimane, come sempre, se il nome da rumors si trasformerà in qualcos’altro.