Attraverso la sua pagina Instagram, Roberto D’Aversa ha rilasciato un pensiero verso la piazza azzurra. Un saluto finale che va a chiudere l’esperienza del tecnico abruzzese, dopo una sola stagione, che purtroppo non ha visto il raggiungimento dell’obiettivo. Nonostante un anno ancora di contratto, non sarà lui a guidare la squadra nella prossima stagione. Tra le righe anche una sorta di rammarico (per il club? per i calciatori?) per quel qualcosa che poteva essere fatto ed invece, non lo è stato. Queste le sue parole:

Pensavo, pensavamo di farcela. Ma non ci siamo riusciti. Le sconfitte e le vittorie nel calcio sono il pane quotidiano. Ma quando retrocedi, anche il miglior pane diventa indigesto.

Quindi, mi sono serviti alcuni giorni per metabolizzare la mazzata subita dal mio Empoli. I bilanci in rosso servono per essere analizzati e studiati per non ripetere più gli errori e per imparare a non dire troppi sì, senza aggiungere i “però”…

Ai tifosi dell’Empoli mando un grazie caloroso e un abbraccio immenso; alla squadra e al Club un affettuoso pensiero per quello che hanno fatto per me, tutti.

Forse sarebbe bastato alzare l’asticella in un preciso momento della stagione per non arrivare a dire, alla fine, che bastava soltanto vincere l’ultima partita per portare a termine il compito con modesta sufficienza. Una condizione professionale e dell’animo, questa, che non mi appartiene.

Forza Empoli!