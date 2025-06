Nella giornata di giovedì 5 giugno, la Lega Nazionale Professionisti B ha ufficializzato quando si giocherà il playout che deciderà la formazione che resterà in Serie B. Squadre in campo domenica 15 giugno alle 20:30 per l’andata. Il ritorno, sarà invece venerdì 20 giugno, sempre alle 20:30. Dopo la penalizzazione ricevuta di 4 punti dal Brescia, a scendere in campo dovrebbero essere Sampdoria e Salernitana.

Con questa classifica sarebbe già salvo il Frosinone, mentre le squadre retrocesse direttamente in Serie C sono state Cittadella e Cosenza. Resterà in ogni caso da capire l’esito del ricorso presentato dalla squadra di Massimo Cellino per avere la conferma ufficiale di tutti gli esiti e i posizionamenti finali.

