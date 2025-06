Ormai non ci sono grandi dubbi: Guido Pagliuca è l’allenatore scelto dall’Empoli per aprire il nuovo ciclo tecnico in vista della stagione 2025/26 in Serie B. Una decisione che è ormai ampiamente sdoganata e che sta solo attendendo di essere formalizzata. Abbiamo raccontato ieri di come ci sia già anche l’assenso dell’allenatore verso la nostra panchina.

Prima però serve completare un passaggio formale, fondamentale. Pagliuca è infatti ancora sotto contratto con la Juve Stabia fino al giugno 2026, e per liberarsi servirà affrontare un confronto diretto con la proprietà gialloblù. Un incontro che, secondo quanto riferiscono fonti autorevoli dalla Campania, si terrà lunedì 9 giugno. Sarà un vertice a quattro, previsto negli uffici del club stabiese, dove ad affiancare il tecnico ci saranno le figure centrali della società: il presidente Andrea Langella, il direttore tecnico Matteo Lovisa e l’amministratore delegato Filippo Polcino.

Pagliuca in quell’occasione comunicherà ufficialmente la sua volontà di lasciare la guida delle “Vespe”, spiegando le ragioni professionali della scelta. Sul tavolo non ci sarà solo la comunicazione d’intenti, ma anche un aspetto economico tutt’altro che trascurabile: Pagliuca ha una clausola rescissoria da circa 800 mila euro. Una cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo, ma che si cercherà di rinegoziare. Esplestata questa parte l’Empoli potrà finalmente stringere e ufficializzare l’accordo con il proprio nuovo tecnico, con l’obiettivo di partire il prima possibile con la pianificazione della stagione, dal ritiro estivo fino alle prime strategie di mercato. È chiaro che servirà ancora qualche giorno di pazienza, ma tutto fa pensare che il percorso sia ormai tracciato.