Tra i giocatori che sono sotto contatto con l’Empoli anche per la prossima stagione sportiva, c’è l’esperto Giuseppe Pezzella. Su di lui, ma il discorso può valere per tutti, c’è sicuramente un importante punto interrogativo sulla reale permanenza, ovviamente con la categoria che andremo a disputare a poter fare differenza. Soprattutto se ci potesse essere ancora una chiamata dalla massima serie. In questo senso, come riportato da “La Nazione” (non abbiamo al momento riscontri più specifici) sembra poterci essere un interesse che, se confermato, potrebbe far gola al ventisettenne napoletano.

Infatti, sempre stando a quanto riporta il quotidiano, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull’esterno di sinistra. Pezzella è reduce sicuramente da una stagione positiva, soprattutto nella prima parte ha fatto vedere cose che – oggettivamente – non si erano viste in precedenza. Tre assisti vincenti, diversi passaggi chiave e non poche occasioni create dai suoi piedi. Al di la del club gigliato, non è da escludere che nel corso dell’estate si possa affacciare anche qualcun altro per richiedere i servizi di un giocatore che ancora può dire la sua.

Difficile sul momento fare una valutazione economica del giocatore, valutato 2,5 milioni dal portare transfermarkt. Indubbiamente, stando anche nella filosofia azzurra, se ci dovesse essere una situazione che possa appetire Pezzella, portando qualche danaro in cassa, non ci saranno ostruzioni.