Il restyling azzurro riguarderà giocoforza anche il reparto arretrato, dove ai partenti Viti e Ismajli potrebbe aggiungersi Goglichidze, che potrebbe finire nel mirino di squadre italiane ed estere. Non è un mistero che la società punti fortemente su Gabriele Guarino, di ritorno dal prestito alla Carrarese, con cui ha disputato un campionato discreto e ha potuto aumentare il fattore “esperienza”. Il centrale nativo di Molfetta farà parte della rosa dell’Under 21 che disputerà il Campionato Europeo e, dopo un giusto periodo di vacanza, si aggregherà al ritiro al pari dei compagni.

Su di lui la società è sempre stata vigile verificandone prospettive e miglioramenti. Il suo futuro sarebbe stato a Empoli anche in caso di A, ma la retrocessione certifica la sua sicura permanenza. Lo stesso presidente Corsi ha speso sempre parole di elogio per il difensore classe 2004, rimarcandone il talento e quanto la società punti su di lui per ricostruire la difesa del futuro.