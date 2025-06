Jacopo Fazzini, Saba Goglichidze e Saba Sazonov sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la fase finale dell’Europeo Under 21 in programma dall’11 al 28 giugno in 8 città della Slovacchia.

Jacopo Fazzini è stato chiamato dalla Nazionale Under 21 italiana. Gli Azzurrini, che giocheranno tutte e tre le gare del girone a Trnava alle ore 21.00, faranno il loro esordio all’Europeo mercoledì 11 giugno con la Romania, sabato 14 affronteranno i padroni di casa della Slovacchia e martedì 17 giugno se la vedranno con i pari età della Spagna.

Saba Goglichidze e Saba Sazonov sono stati convocati dalla nazionale Under 21 georgiana. La Georgia giocherà la sua prima partita contro la Polonia mercoledì 11 giugno alle 21.00 a Žilina, poi affronterà la Francia, sabato 14 giugno sempre alle 21.00 a Žilina, e infine il Portogallo martedì 17 giugno a Trenčín alle 18.00.

Empoli Fc