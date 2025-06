Luca Marianucci è, ormai da tempo, virtualmente un giocatore del Napoli. La trattativa che lo porterà a vestire la maglia dei campioni d’Italia è nota da settimane, ma tra domani e dopodomani si consumerà il primo passo concreto di questo trasferimento: le visite mediche a Villa Stuart. Un appuntamento che sancirà formalmente l’inizio dell’avventura partenopea per il giovane talento empolese, reduce da una stagione di grande crescita che ha attirato l’interesse dei principali club italiani. Il Napoli è stato il più rapido e deciso nel muoversi, anticipando la concorrenza.

Una volta completate le visite mediche, Marianucci firmerà il contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi tre anni – anche se la durata definitiva sarà confermata solo con l’ufficialità dell’operazione. Per l’Empoli, si tratta della prima cessione ufficiale del calciomercato estivo. L’operazione porterà nelle casse del club di Monteboro una cifra complessiva che, tra parte fissa e bonus legati al rendimento, dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni di euro. Un introito importante in vista della costruzione della nuova squadra che affronterà il campionato di Serie B.

Marianucci saluta così Empoli dopo aver mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico proprio con la maglia azzurra. Il suo trasferimento al Napoli rappresenta una conferma ulteriore della capacità del vivaio empolese di produrre talenti pronti per il grande salto.