L’argomento che, in questo momento, maggiormente interessa e tiene incollati è quello legato al nome del nuovo allenatore dell’Empoli: colui che andrà a sostituire Roberto D’Aversa nella prossima stagione sportiva, che la nostra squadra dovrà disputare in Serie B. Torniamo a parlarne a distanza di soltanto un giorno, perché qualcosa sembra che, piano piano, si stia muovendo, con il nome di Guido Pagliuca sempre più vicino a diventare quella fumata bianca che tutti attendiamo.

Nella stanza dei bottoni, le bocche restano ampiamente cucite. Il riserbo è ovviamente massimo, anche se qualcosa, come sempre accade in questi casi, inizia piano piano a filtrare. Nulla che però possa essere ricondotto a una voce ufficiale o diretta. Ciò che emerge – e rappresenta una leggera ma significativa novità – è un elemento che va a rafforzare ulteriormente la candidatura di Guido Pagliuca come prossimo allenatore dell’Empoli: sembrerebbe infatti esserci l’assenso del tecnico nato a Cecina. Pare inoltre che, nei giorni scorsi, ci sia stato un incontro tra il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, e l’attuale allenatore della Juve Stabia. In quella circostanza sarebbe arrivato il sì da parte di Pagliuca, che con grande entusiasmo sarebbe pronto a prendere in mano le redini della panchina azzurra.

Fatto? Ovviamente, ancora no. E rischiando forse di essere ripetitivi, vale la pena ricordare che Guido Pagliuca, nei prossimi giorni, incontrerà la propria dirigenza – quella della Juve Stabia – per rassegnare le dimissioni e spiegare le motivazioni della sua scelta. Va inoltre sottolineato che sull’attuale contratto di Pagliuca pende una clausola rescissoria, che – da quanto ci risulta – si aggira intorno agli 800.000 euro. Un aspetto tutt’altro che secondario, su cui inevitabilmente ci sarà da discutere. Non è da escludere che lo stesso allenatore faccia il primo passo, cercando di ridurre o addirittura azzerare l’importo necessario per svincolarsi dall’accordo con il club campano. In seconda battuta, se davvero la volontà dell’Empoli di puntare su Pagliuca dovesse restare salda – come appare in questo momento – allora interverrà direttamente il club di Monteboro per chiudere l’operazione.

Tutto questo, però, richiederà ancora qualche giorno. E tutto questo, inevitabilmente, lascia aperta quella piccola percentuale di incertezza che in casi come questi non si può mai ignorare del tutto. Perché anche se la direzione sembra tracciata, non si può dare nulla per fatto finché non ci sarà nero su bianco. In attesa, l’Empoli – e anche qui ci ripetiamo – continua comunque a guardarsi intorno. Pronto ad attivare un eventuale piano B. In questo senso, i nomi di Luca D’Angelo, Stefano Postanzini e Fabio Caserta rimangono tra i più appetibili e percorribili. Ma se oggi dovessimo scommettere il nostro (virtuale) euro, la giocata sarebbe tutta su Guido Pagliuca.