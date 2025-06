Il Sassuolo, fresco di promozione in serie A, avrebbe seriamente messo gli occhi addosso a Lorenzo Colombo. Stando a quanto raccolto, la società neroverde (che torna con le solite ambizioni di almeno centroclassifica) avrebbe già allacciato i primi contatti con il Milan e con l’entourage del giocatore per poter arrivare a questo. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che l’Empoli vanta su Colombo il diritto di riscatto fissato in sette milioni con poi il Milan ad avere il contro riscatto con 1,5 mln. Sempre per dovere di cronaca però diciamo che niente di questo verrà esercitato e Colombo tornerà al Milan che lo tratterà autonomamente con terzi.

Da capire se il Sassuolo possa provare ad acquistare il cartellino o, come più probabile, possa richiedere il prestito magari con la medesima formula avuta dall’Empoli. Colombo ha un contratto ancora lungo con il Milan visto che la scadenza è posizionata nel giugno del 2028. Su Colombo ci sarebbe anche l’interesse del Genoa che potrebbe pensarci in caso di cessione di Pinamonti. Guardandolo dal nostro punto di vista siamo solo spettatori con Colombo che certamente non vestirà più la nostra maglia.