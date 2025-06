Qualche giorno fa è una uscita una classifica che ha ripercorso gli ultimi dieci anni della serie A. Classifica che va a sommare tutti i punti fatti da tutte le squadre che hanno preso parte ad almeno una edizione delle ultime dieci del massimo campionato. Da questa emerge una bella figura dell’Empoli, sia perché siamo presenti in sette di questi dieci campionati, sia perché soltanto quindici squadre hanno fatto meglio di noi. Infatti, per punti totalizzati, gli azzurri hanno raccolto un totale di 267 in 266 partite giocate.

La media punti è praticamente pari ad 1, numero assolutamente importante per una squadra che nella massima categoria ha l’ambizione di salvarsi. Guardando alle medie punti, l’Empoli raggiungerebbe al quindicesimo posto il Verona che ha fatto più punti ma ha disputato otto stagioni di A. Ci sono poi anche altre tre squadre che hanno una media punti pari ad 1 prendendo in esame gli ultimi dieci campionati, in questo caso per le stagioni disputate sono minori rispetto a quelle azzurro: parliamo di Chievo (quattro stagione), Monza (tre stagione), Carpi (una stagione).

La miglior performance, per punti e media punti è della Juventus.