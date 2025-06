L’estate si avvicina e con essa torna l’Empoli Academy Camp, l’appuntamento imperdibile per tutti i giovani appassionati di calcio! Anche quest’anno, oltre al Camp Goalkeeper, dedicato ai portieri, torna l’Empoli For Special Camp, pensato per bambine e bambini con disabilità.

L’Empoli Academy Camp non è solo un’opportunità per migliorare le proprie abilità tecniche e tattiche, ma un vero e proprio percorso formativo basato sul gioco e sulla condivisione. Dall’alfabetizzazione motoria per i più piccoli allo sviluppo della tecnica e della tattica per i più grandi, ogni sessione è strutturata con cura per garantire un’esperienza educativa e coinvolgente.

Settimane di sport, crescita e divertimento, per un’esperienza calcistica unica, immersi in un ambiente professionale e stimolante dove potrai trovare:

– Allenatori qualificati e uno staff tecnico dedicato

– Kit personalizzato incluso

– La possibilità di pernottare a Casa Azzurri, sede ufficiale del ritiro della prima squadra

– Camp specializzati, tra cui l’Empoli Camp Goalkeeper con allenamenti specifici per portieri

– Empoli For Special Camp (16-21 giugno), dedicato a giovani con disabilità (per tutte le info scrivere a a.puccini@empolifc.com; iscrizioni entro domenica 20 aprile 2025)

L’Empoli Academy Camp, riservato a giovani calciatori e calciatrici nati dal 2012 al 2019, si svolgerà al Monteboro Training Center e sarà possibile scegliere tra tre settimane (11-14 Giugno; 16-21 Giugno; 23-28 Giugno) la formula Full Camp o Day Camp.

Una quarta settimana, per bambine e bambini dal 2009 al 2019, si svolgerà dal 30 giugno al 5 luglio 2025 a Montecatini Terme, con pernottamento all’Hotel Santa Barbara.

EMPOLI FOR SPECIAL CAMP – L’Empoli For Special Camp, pensato per bambine e bambini con disabilità, si svolgerà dal 16 al 21 giugno 2025 al Monteboro Training Center. Per partecipare sarà necessario fare una pre iscrizione attraverso il form sottostante; una volta effettuata sarete contattati dalle persone incaricate per confermare l’iscrizione e procedere al pagamento della quota (l’Empoli For Special Camp avrà un costo di 50 euro). Al Camp, organizzato dalla onlus azzurra Empoli For Charity, saranno presenti per tutta la settimana istruttori, educatori, psicologi oltre a tutte quelle figure necessarie al fine di garantire la massima sicurezza e il divertimento a tutti i partecipanti.

Inoltre, nel mese di luglio, ulteriori due camp fuori sede, sempre riservati alle annate dal 2009 al 2019 (Per iscriversi e per tutte le info su questi due camp visita il sito dedicato www.experiencecamp.it).

6-12 Luglio – Veronello

14-20 Luglio – Lignano Sabbiadoro

Un’estate di calcio, crescita e divertimento ti aspetta!

EMPOLI ACADEMY CAMP MONTEBORO TRAINING CENTER – CONDIZIONI CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI

STAFF SANITARIO – Saranno sempre a disposizione membri dello staff sanitario Empoli FC.

ABBIGLIAMENTO – I ragazzi dovranno essere muniti di tutti gli indumenti personali: accappatoio e/o asciugamano, costume da bagno, scarpe da calcio, scarpe da ginnastica e/o calcetto, ciabatte doccia.

KIT KAPPA EMPOLI – 2 kit allenamento, 1 kit relax, 1 backpack; tutto il materiale sarà fornito dalla società al momento dell’arrivo presso il centro sportivo e rimarrà di proprietà dei partecipanti. Si invitano, altresì, i partecipanti a portare accappatoio e ciabatte per la doccia, borraccia, parastinchi, scarpe da calcio e da ginnastica.

MARKETING – I partecipanti avranno diritto ad uno sconto del 10% su tutti i prodotti ufficiali griffati Empoli, da acquistare presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, Empoli, entro il 31.12.2025.

PROGRAMMA TIPO DELLE SETTIMANE

Lunedì-Sabato

08:30-09:00 – Accoglienza

09:30 – Attività di campo

10:45 – Pausa

11:00 – Ripresa attività di campo

11:45 – Doccia e relax

12:30 – Pranzo

13:30 – Giochi e attività ludiche organizzate

15:30 – Attività di campo

17:30 – Saluti

Per coloro che sceglieranno la modalità full day, la giornata (dal lunedì al venerdì) proseguirà come segue:

17:45 – Relax e giochi

19:30 – Cena

21:00 – Intrattenimento serale

22:30 – Buonanotte

07:45 – Sveglia

08:00 – Colazione

L’ultimo giorno di camp avrà questo programma:

08:30 – Arrivo e accoglienza (per coloro che avranno scelta la modalità daily)

09:30 – Attività di campo

10:45 – Fine attività

11:00 – Cerimonia di chiusura

Per iscriversi va compilato un modulo presente sul sito ufficiale www.empolifc.com