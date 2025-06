Tra i giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, uno dei profili più interessanti è quello di Emmanuel Gyasi. L’esterno offensivo, arrivato in maglia azzurra nel 2023, ha vissuto una stagione complessa ma ha sempre dimostrato spirito di sacrificio e dedizione, rappresentando una risorsa importante nel mosaico dell’Empoli. Formalmente, dal primo luglio Gyasi sarà libero di trovare una nuova sistemazione senza dover passare dal club, ma la porta per una permanenza in azzurro non sembra affatto chiusa. Anzi, nei prossimi giorni non è escluso che possa esserci un confronto tra le parti per valutare la possibilità di rinnovare il contratto e proseguire insieme nel nuovo percorso in Serie B.

Attorno al suo nome si registrano alcune timide voci di mercato, anche da parte di club della massima serie, ma al momento non ci sarebbero proposte tali da garantirgli un ruolo da protagonista. Per questo motivo, rimanere all’Empoli – in un ambiente che ormai conosce e dove ha già consolidato rapporti – potrebbe essere una soluzione tutt’altro che secondaria. Gyasi, con la sua esperienza e versatilità, potrebbe inserirsi perfettamente in quel progetto che il direttore sportivo Roberto Gemmi sta disegnando: una squadra costruita su un mix equilibrato tra gioventù ed esperienza, affamata e competitiva, pronta ad affrontare le insidie della Serie B con l’ambizione di un pronto ritorno in alto.

Uno dei nodi principali da sciogliere, però, sarà sicuramente lo stipendio dell’ex Spezia. Il contratto attuale, firmato in Serie A, non è più sostenibile per la categoria cadetta e per una società che dovrà gestire le risorse in modo oculato. In caso di permanenza, sarà inevitabile una rivalutazione economica al ribasso, punto sul quale sarà necessario trovare un’intesa. Tutto, infine, passerà anche dalla scelta del nuovo allenatore. Il giudizio del futuro tecnico sul ruolo e sull’utilità di Gyasi all’interno della rosa potrebbe incidere sulle valutazioni finali. Ma ad oggi, il futuro dell’esterno ghanese resta aperto. E la possibilità di rivederlo ancora in azzurro, non è affatto da escludere.