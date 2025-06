Alla domanda sul futuro della porta, se ci sarà o meno la volontà di puntare su Seghetti, il ds Gemmi ha glissato affermando che le valutazioni del caso verranno fatte in ritiro. Come dire, il portierino azzurro è stimato ma sarà il campo di allenamento a dirci potrà essere il titolare dell’Empoli che verrà. Aggiungiamo noi, le cose sono due: o la società azzurra si fida ciecamente e ci punta, oppure è giusto che Seghetti vada altrove a giocare con maggiore continuità. Una stagione da dodicesimo sarebbe poco fruttifera, mentre un’esperienza in prestito potrebbe essere propedeutica.

La scelta del portiere è indubbiamente uno degli affari più spinosi. La società, sotto questo punto di vista, è reduce da scelte poco redditizie che hanno, giocoforza, influito sul risultato finale. Ecco perché si vuole utilizzare la massima cautela. Secondo gli ultimi rumors di mercato (a scriverlo è Alfredo Pedullà), l’Empoli starebbe seguendo un portiere svedese: si tratta di Noel Törnqvist, classe 2002 di proprietà del Mjallby, che fino a questo momento ha giocato solo in patria. Si tratta di un estremo difensore imponente (195 cm), mancino di piede, che è stato nel giro della nazionale Under 21 ma non ha ancora esordito in quella maggiore.

Il valore di Törnqvist supera il milione e le sue buone prestazioni hanno catturato le attenzioni di diversi club italiani e stranieri. Non solo l’Empoli ma anche la Cremonese e il Parma in Italia e il Leeds in Inghilterra. Vedremo se Gemmi tenterà l’affondo o se si tratta solamente di una delle tante boutade che si rincorreranno da qui alla fine del calciomercato.