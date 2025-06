La Fiorentina guarda con grande attenzione ai calciatori dell’Empoli, sia a quelli di proprietà sia a quelli che, pur appartenenti ad altri club, nella passata stagione hanno vestito la maglia azzurra. Dopo aver chiuso l’operazione Jacopo Fazzini — che sarà formalizzata al termine delle vacanze del giocatore, reduce dall’Europeo Under 21 — e definito Mattia Viti, trattato però con il Nizza, adesso a tenere banco è la situazione legata a Tino Anjorin. Il centrocampista inglese, vera rivelazione dell’ultima stagione, rappresenta un autentico colpo messo a segno dal direttore sportivo Roberto Gemmi, che lo ha pescato quasi a sorpresa. Su Anjorin si sono accesi da tempo i riflettori di diversi club, come già riportato nei giorni scorsi. In queste ore, però, è la Fiorentina ad aver mosso i primi passi concreti, presentando una proposta ufficiale all’Empoli.

Le cifre dell’offerta non sono ancora emerse con precisione, ma è certo che sia stata respinta dalla società di Monteboro, che non ha ritenuto congrua la valutazione fatta dai viola. Da ricordare, infatti, che sull’eventuale cessione di Anjorin grava una clausola che prevede il versamento del 50% dell’incasso al Chelsea, club da cui è stato prelevato. Una condizione che obbliga l’Empoli a puntare a una cifra nettamente superiore per ottenere un ritorno economico adeguato. La situazione, dunque, resta apertissima e destinata a essere una delle più calde di questa estate. La Fiorentina ha fatto il primo tentativo, ma dovrà rilanciare se vorrà davvero assicurarsi le prestazioni del talento britannico. Ciò che appare ormai certo è che Anjorin non farà parte dell’Empoli nella prossima stagione di Serie B sotto la guida di Guido Pagliuca.