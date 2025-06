Il probabile approdo di Davide Nicola a Cremona – le parti sembrano vicine all’accordo – potrebbe significare l’interesse nei confronti di calciatori che il tecnico ha avuto nelle sue precedenti esperienze. Tra questi spicca il nome di Liberato Cacace, che in Serie A ha molto mercato visto che è diventato un pallino di Pisa e Cagliari. La Cremonese dovrà cambiare molti dei suoi uomini e avrebbe individuato nel neozelandese il profilo giusto per rafforzare la corsia mancina. Ingaggio che, appunto, ha avuto il benestare anche di Nicola.

L’Empoli valuterà ogni offerta ed è molto probabile che il laterale possa cambiare aria dopo tre anni abbondanti in azzurro. La richiesta si dovrebbe aggirare intorno ai 4 milioni e le squadre in lizza sono pronte a darsi battaglia. In questo momento sembra in leggero vantaggio il Pisa, ma il Cagliari e appunto la Cremonese potrebbero sorpassare i nerazzurri nella corsa a Cacace.