Il Responsabile dell’area tecnica del settore giovanile azzurro Matteo Silvestri ha parlato al termine della Finale Scudetto Under 16 contro la Juventus.

“I ragazzi stasera sono stati straordinari, hanno dato tutto quello che avevano – ha dichiarato -. Dobbiamo fargli un grande applauso e ringraziarli così come ringrazio lo staff, tutte le persone che hanno dato il loro contribuito in questa annata veramente importante e sia Lorenzo Tonelli, che ha iniziato la stagione alla guida della Under 16 (poi passato alla Under 17, ndr), sia Dario Polverini. Dico grazie a tutti per averci fatto vivere un’altra stagione veramente molto importante”.

“Giocare gare di questo tipo è una grande opportunità – ha aggiunto -. Siamo alla quinta consecutiva: quattro anni fa con la Primavera, tre anni fa con l’Under 14, due anni fa con l’Under 15, lo scorso anno con l’Under 17 e questo con l’Under 16 siamo riusciti a portare sempre una squadra del nostro settore giovanile ad una finale Scudetto. Per una società come la nostra, che crede fortemente nel settore giovanile, è un traguardo importantissimo. Tutto ciò senza dimenticare quella che è la vera missione del Club: creare calciatori, creare valore, avvicinare quanti più ragazzi possibile alla prima squadra”.

“Siamo soddisfatti di tutte le nostre categorie del settore giovanile che anche in questa stagione hanno fatto una annata di grande livello – ha concluso -. Stasera ci è mancata la ciliegina sulla torta, ma ripeto, il vero obiettivo ed il vero orgoglio per l’Empoli è vedere nei prossimi anni questi ragazzi, che hanno giocato queste finali Scudetto, approdare in prima squadra. Questo è l’obiettivo che in sinergia, costante e quotidiana con la prima squadra e la proprietà, ci diamo ogni giorno”.

empolifc.com