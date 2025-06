È ormai tutto pronto e definito per quel che concerne il passaggio di Jacopo Fazzini alla Fiorentina. Niente di nuovo da questo punto di vista. Ormai sono già alcuni giorni che abbiamo descritto come la situazione fosse in dirittura d’arrivo e che non ci fossero sorprese in questo senso. Alcuni giorni fa le parti hanno trovato il definitivo accordo, con i viola che sborseranno verso l’Empoli una cifra di 10 milioni più altre due di bonus e con Fazzini che ha detto sì alla proposta gigliata.

La novità di oggi riguarda i tempi: l’ormai ex numero 10 azzurro sosterrà le visite mediche già domani. Una volta superati i test di rito, firmerà il contratto senza attendere il rientro dalle vacanze estive, così da potersi poi godere qualche giorno di riposo e presentarsi al ritiro viola con tutto in regola. L’ufficialità dell’operazione è attesa entro le prossime 24-48 ore. Per l’Empoli si tratta della seconda cessione di peso di questa sessione di mercato, dopo quella di Marianucci al Napoli, destinata a finanziare anche la ricostruzione della rosa in vista del campionato di Serie B.