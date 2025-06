Come scritto ormai diverse settimane fa, gli azzurri battezzeranno la stagione 2025/26 contro la Reggiana per i trentaduesimi di Coppa Italia. La Lega Calcio di Serie A ha diramato poco fa date ed orari di questo turno, ufficializzando anche il tabellone. Possiamo dire che la collocazione della gara dell’Empoli non è certo delle migliori, visto che si giocherà venerdi 15 agosto alle ore 18:00. Si gioca al Castellani con gara ad eliminazione diretta. In caso di successo gli azzurri, ai sedicesimi di finale, troveranno la vincente tra Genoa-Padova/Vicenza. Di seguito lo snocciolamento delle gare dei trentaduesimi di finale.