Non raccontiamo niente di nuovo in questo caso, se non l’andare a definire una chiusura ufficiale. Scade infatti questa sera il termine ultimo per esercitare i diritti di riscatto a favore. Data posticipata rispetto a quella iniziale che era fissata per il 18 di giugno. Sono nove i calciatori della prima squadra sui quali la società azzurra avrebbe potuto far valere questo diritto, con il solo Colombo ad avere poi un contro riscatto a favore del Milan. Come già ampiamente raccontato su queste pagine, nessuno di questi calciatori verrà riscattato, andando cosi a chiudere l’esperienza in azzurro.

Sebastiano Esposito ha già fatto rientro anticipato all’Inter, impegnato in questi giorni nel mondiale per club. Il già citato Lorenzo Colombo fa ritorno al Milan assieme a Devis Vasquez, Youssef Maleh torna al Lecce, Pellegri e Sazonov rientrano al Torino, Ola Solbakken alla Roma ma è già destinato al Rosemborg, Szymon Zurkowski allo Spezia e Mattia Viti al Nizza ma ormai già alla Fiorentina. A questi aggiungiamo anche un ragazzo che ha fatto capolino in prima squadra come Jacopo Bacci, per lui il rientro sarà al Padova.

Con le cessioni di Marianucci e Fazzini, le scadenze contrattuali di Ismajli, Henderson, Haas, Ebuehi, Kovalenko e Silvestri, la rosa si sfoltisce di molto.