Un altro calciatore azzurro sarà ceduto in prestito alla Reggiana, proprio come Ignacchiti lo scorso anno. Si tratta di Francesco Pio Vallarelli, classe 2005, che nell’ultima stagione si è diviso tra Trento e Giugliano ma che con Birindelli è stato uno dei pilastri della squadra Primavera 2023-24. Lo step successivo prevede il passaggio in B, in una della squadre che sa valorizzare meglio i giovani. La Reggiana lo accoglie in prestito secco e proverà a valorizzarlo, magari riconsegnando all’Empoli un calciatore pronto per la categoria.

Vallarelli è un centrocampista tenace e di inserimento, che può giocare anche sulla trequarti o come mezzala. Il prestito a Reggio Emilia gli servirà per misurarsi con un campionato difficile come la B e mettere da parte esperienza che gli potrà servire per il resto della carriera. L’affare è vicino alla conclusione, Vallarelli vestirà la maglia della Reggiana a partire dai primi di luglio.