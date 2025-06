Potrebbe essere nella prossima serie B il destino di Devis Vasquez, ormai ex azzurro. Il portiere, che fa rientro al Milano (sponda Milan) visto il mancato riscatto, sembra essere seguito attentamente da due squadre di serie B. In particolare, infatti, Mantova e Reggiana si sarebbero mosse per capire se ci possono essere le condizioni per arrivare al ventisettenne colombiano.

Da capire l’aspetto contrattuale, visto che il Milan non sarebbe aperto ad ulteriori prestiti (scadenza 2026) e vorrebbe cedere il giocatore, magari anche con uno sconto rispetto a quei 900 mila euro che servivano per il riscatto.

Vedremo se nella prossima stagione ci troveremo Vasquez come avversario.