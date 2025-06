L’Empoli è alla ricerca di un portiere e potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza. Secondo Tuttomercatoweb, la dirigenza azzurra starebbe seguendo la situazione di Andrea Fulignati, che non sembra così sicuro di rimanere a Cremona dopo il raggiungimento della promozione (con essa è scattato il riscatto obbligatorio da parte della Cremonese che lo aveva in prestito dal Catanzaro). L’estremo difensore, classe 1994, porterebbe la giusta esperienza e una sicura dose di “empolesità”: ha cominciato la carriera nelle giovanili azzurre anche se non hai praticamente mai esordito in prima squadra.

Si tratta di un portiere esperto e di categoria, avendo vestito le maglie di Sestese, Palermo, Trapani, Cesena, Ascoli, SPAL, Perugia, Catanzaro e Cremonese.

Fulignati piace anche ad altre compagini cadette (su tutte il Monza), ma vedrebbe di buon occhio un ritorno a casa per difendere i pali della squadra nella quale è cresciuto. Il ds Gemmi potrebbe tentare l’affondo nelle prossime ore e in tal caso, chiaramente, vista la grande abbondanza di “numeri uno”, il reparto andrebbe sfoltito.