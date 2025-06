Arriva l’ultimo tassello che chiude il puzzle. Una situazione che, a differenza di quanto ipotizzabile a fine stagione, non è nemmeno andata per le lunghe. Jacopo Fazzini si veste di viola e saluta definitivamente Empoli dove ha giocato, da professionista, 76 partite con 7 gol e 3 assist. Per lui la maglia azzurra è l’unica esistita fin qua, arrivato infatti giovanissimo, rientra tra quei ragazzi che hanno fatto la trafila nelle giovanili. Con l’Empoli ha vinto due scudetti a livello giovanile, Under 16 e Primavera.

Fazzini si lega alla Fiorentina con un contratto quinquennale. All’Empoli una cifra di dieci milioni più due di bonus. Quella di Fazzini è la seconda cessione di questo calciomercato, facendo seguito a quella di Marianucci al Napoli. A diramare l’ufficialità è stata la stessa Fiorentina con il classico comunicato a mezzo web.