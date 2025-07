La cessione di Giuseppe Pezzella sembrava ormai imminente, quasi parallela a quella di Alberto Grassi, soprattutto considerando che la destinazione finale — almeno sulla carta — dovrebbe essere la stessa. Se per Grassi, come ampiamente documentato, è già tutto definito con l’ufficialità del passaggio alla Cremonese, in un’operazione a titolo gratuito che non ha comportato alcun esborso economico per il club lombardo, la situazione legata a Pezzella sta incontrando qualche rallentamento.

Secondo quanto raccontatoci, il nodo non riguarderebbe l’aspetto economico tra i due club: in questo caso, infatti, l’accordo tra Empoli e Cremonese prevede un trasferimento a titolo definitivo, con i grigiorossi pronti a versare circa 2 milioni di euro nelle casse di Monteboro. L’impasse sarebbe invece legata ai dettagli del contratto che dovrebbe legare Pezzella al club neopromosso, nello specifico sulla durata e su alcuni aspetti economici legati all’ingaggio.

Servirà dunque ancora qualche giorno per definire l’operazione, che comunque appare in dirittura d’arrivo. Resta però uno spiraglio aperto: su Pezzella si sono mossi anche altri club di Serie A, come Torino, Cagliari e Verona, che potrebbero provare a inserirsi qualora il trasferimento alla Cremonese non dovesse andare in porto. Quel che è certo è che Giuseppe Pezzella è destinato a lasciare Empoli. Il laterale sinistro non rientra nei piani tattici di Guido Pagliuca per la stagione 2025-2026.