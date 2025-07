L’ex azzurro Riccardo Saponara ha deciso di dire basta: il fantasista classe 1991 si ritira dal calcio giocato dopo 419 presenze raccolte tra Serie A, B e Süper Lig turca. Saponara, dopo essere rimasto svincolato al termine dell’esperienza all’Ankaragücü, ha optato per l’inizio di una nuova fase della sua carriera: entrerà nello staff tecnico della Carrarese al fianco dell’allenatore Antonio Calabro.

Chiude con 225 presenze in Serie A, condite da 29 gol e 36 assist. Poi 84 in B, con 12 gol e 20 assist. Oltre che con l’Ankaragucu, in carriera ha vestito le maglie dell’Empoli, del Ravenna, del Milan, della Fiorentina, della Sampdoria, del Genoa, del Lecce, dello Spezia e del Verona.