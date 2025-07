La giornata di ieri, sabato, è stata l’undicesima di questo ritiro precampionato. Nessuna novità particolare nel lavoro di mister Pagliuca che, con sempre maggior intensità, prova le due fasi di gioco attraverso esercitazioni mirate e partitelle a campo stretto. Nessuna novità nemmeno sul fronte infortunati. Da evidenziare come anche i portieri, agli ordini del preparatore Leonardo Baldini, stiano facendo un grande lavoro e si stiano dimostrando tutti in ottima forma.

Domani, ore 18:30 a Petroio, andrà in scena la seconda amichevole precampionato. Si gioca contro i Mobilieri Ponsacco che, come il Castelfiorentino, parteciperanno al prossimo campionato di Promozione. La curiosità è nel capire se Goglichidze avrà maggior minutaggio e se Pezzella (che ad oggi è ancora in gruppo) verrà utilizzato o meno. Capiremo anche, senza modificare l’assetto tattico, se ci saranno delle variazioni rispetto al primo undici mandato in campo settimana scorsa.