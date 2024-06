Piano piano, soprattutto con l’effettivo insediamento di Roberto Gemmi, il mercato dell’Empoli inizia a prendere i suoi contorni. Siamo ancora nella fase delle voci, nella fase dei giocatori che possono piacere ma che non è detto che arrivino. Quel che però c’è è che le idee mercato di Monteboro pian piano si stanno sviluppando. Tra queste ce n’è una che riguarda la mediana, ed in particolare un giovane bulgaro che gioca in Olanda. Come anticipato da alcuni siti specializzati, e confermato anche da alcune nostri fonti, Filip Krastev sarebbe nel mirino della società azzurra. Classe 2001, nato a Sofia, è attualmente in forze al Pec Zwolle.

Si parla di un centrocampista centrale offensivo, adattabile anche a trequartista. Di lui si legge, su alcuni siti olandesi, essere un ragazzo dotato di buona tecnica e di una discreta visione di gioco. In stagione ha giocato spesso nel 4-2-3-1 ed era il centrale dei tre dietro la punta. Parliamo di un ragazzo nel giro della nazionale maggiore bulgara, per lui già 17 presenze con un gol all’attivo. In “Eredivisie” lo scorso anno ha invece segnato due gol e servito un assist vincente.

Il nome è sulla scrivania del nuovo direttore sportivo, e nei prossimi giorni capire meglio si ci sarà un affondo verso di lui.