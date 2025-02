A mezzanotte calerà ufficialmente il sipario sul calciomercato invernale. Non è stata una sessione particolarmente produttiva: fino a questo momento si registra, in entrata, il solo arrivo di Marco Silvestri dalla Sampdoria, anche se va detto che per Kouamé è tutto fatto e manca solo l’ufficialità per il suo trasferimento in azzurro.

Sono state settimane sofferte, e non solo perché la squadra ha ottenuto pochi punti. Sul fronte mercato si sono registrati interessi per diversi calciatori azzurri, che hanno finito per destabilizzarli e hanno costretto D’Aversa a rinunciare a loro in alcune partite. L’Empoli non può permettersi cali di concentrazione e deve avere tutti i calciatori al massimo della loro convinzione. Si spera che con la fine del calciomercato si possa tornare a quella serenità che c’era stata nei primi mesi di questa stagione e che aveva portato a un girone d’andata di tutto rispetto.

Come dicevamo, mancano ormai poche ore al gong finale. E la sensazione è che l’Empoli, a meno di uscite last-minute, non interverrà in maniera pesante in altri reparti. Purtroppo la squadra di D’Aversa è falcidiata dagli infortuni e avrebbe bisogno di alcuni rinforzi. Ma c’è da fare i conti… con i conti e quindi non c’è molta liquidità da investire. Restano da capire le condizioni della difesa, con Ismajli e Viti, i due pilastri, attualmente ai box e con Goglichidze da recuperare sotto il piano della concentrazione. Vero che dalla trasferta di Torino tornano un De Sciglio rinfrancato che può dare una consistente mano e un Marianucci che ha dimostrato di essere cresciuto, ma la sensazione è che almeno un elemento servisse come il pane.

Vedremo cosa ci riserverà quest’ultima mezza giornata di calciomercato. Difficile fare pronostici, ma senza un’uscita importante è difficile che l’Empoli possa muoversi in entrata.