Mancava soltanto il tassello dell’ufficialità che è appena arrivato attraverso l’organo ufficiale del club di Monteboro. Christian Kouamè è un nuovo calciatore azzurro ed arriva dalla Fiorentina con un prestito secco. A giugno, infatti, il calciatore ivoriano rientrerà a far parte della rosa viola.

Di Kouamè se ne parla da diverso tempo, in altre sessioni di calciomercato il suo nome era già uscito, poi per vari motivi non c’era mai stato il giusto accordo. Ovviamente da lui ci si aspetta di poter portare ulteriore qualità alla fase offensiva dei nostri, permettendo anche di far rifiatare qualcuno. Ieri è stato in campo per 7′ minuti nella gara che la Fiorentina ha giocato con il Genoa, in totale per lui 615 minuti in questa stagione di serie A.

Benvenuto ad Empoli Christian !!!