23a giornata Campionato Primavera 1, Lunedì 3 febbraio ore 15:00, Stadio A.Olivieri, Verona

HELLAS VERONA 1 EMPOLI 1

MARCATORI: 3′ El Biache (E), 8′ Pavanati (V)

HELLAS VERONA: 98 Magro, 2 Kurti(75′ Stella), 4 Dalla Riva(87′ Peci), 5 Nwanege(95′ Popovic), 7 Agbonifo, 8 Szmionas, 9 Vermesan, 10 Pavanati(87′ Vapore), 19 De Battisti(75′ Barry), 90 Nwachukwu, 92 Monticelli

A disposizione: 24 Zouaghi, 76 Castagnini, 6 Popovic, 16 Garofalo, 21 De Rossi, 29 Vapore, 31 Stella, 44 Philippe, 78 Barry, 79 Peci

ALL. Paolo Sammarco

EMPOLI: 52 Versari, 2 Moray, 6 Asmussen(63′ Olivieri), 7 El Biache, 11 Monaco(88′ Barsotti), 15 Falcusan, 18 Lauricella, 23 Huqi, 44 Mannelli, 42 Chiucchiuini(88′ Rossetti), 91 Rugani

A disposizione: 31 Viti, 43 Poggiolini, 8 Barsotti, 9 Akpa-Chukwu, Baud Banaga, 36 Mazzi, 44 Rossetti, 46 Berizzi, 97 Olivieri

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Michele Maccorin

Assistenti: Tagliaferri, Rosania

Ammoniti: 25′ Mannelli (E)

Espulsi: 83′ Mannelli (E)

-Esordio sulla panchina della Primavera che termina con un pareggio per Andrea Filippeschi. Il tecnico ha dovuto fare i conti con una lunga lista di assenti e una squdra decisamente rimodellata ed estremamente più giovane della compagine. Empoli che soffre per 80 dei 90 minuti totali ma è anche la prima squadra a passare in vantaggio con il gol di El Biache. Rete che arriva dopo un lancio lungo di Huqi su cui si addormenta la difesa scaligera con il belga che passa davanti a tutti e con la punta batte il portiere. La gioia dura poco perchè dopo 5 minuti pareggia Pavanati di testa su cross dalla sinistra di uno scatenato Agbonifo. Per il resto del primo tempo l’Empoli rimane schiacciato nella propria metà campo concedendo qualche azione pericolosa agli avversari ma senza mai ripartire. Nella ripresa è sempre dominio nel possesso palla da parte dell’Hellas ma anche gli azzurri riescono a costruire qualcosa. Da segnalare un doppio salvataggio di Moray nei minuti finali che vale più di un gol e regala un punto d’oro agli azzurri. Grande applicazione di squadra in una partita non semplice, contro un avversario più forte e messo decisamente meglio in classifica, ma si può e si deve comunque fare meglio in fase offensiva. Ovviamente è necessario dare del tempo a mister Filippeschi per lavorare coi ragazzi, contando inoltre la rosa risicata con cui deve lavorare vista anche la crisi della prima squadra a livello organico. Rimane qualche dubbio però sulle pochissime sostituzioni effettuate e sul loro minutaggio. Il prossimo impegno vedrà l’Empoli affrontare il Genoa in casa la prossima domenica alle ore 13:00.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

3′: GOOOOOOOOOOOO DELL’EMPOLI! Vantaggio azzurro con El Biache che arriva in corsa, sfrutta un’amnesia difensiva degli scaligeri beffando poi il portiere con la punta.

6′: Subito reazione del Verona che costringe l’Empoli nella propria metà campo

8′: GOL DEL VERONA ! Cross dalla sinistro di Agbonifo, Pavanati di testa anticipa tutti e batte Versari

11′: Tentativo da fuori di Szimionas che colpisce al volo ma manda alto

13′: Empoli che viene schiacciato in difesa ma tenta come può di ripartire con cattiveria

16′: Buona copertura di Lauricella su Agbonifo

18′: Gioco fermo per uno scontro di testa tra Pavanati e Chiucchiuini

21′: Si fa sorprendere la difesa azzurra dallo scatto in profondità di Vermesan che arriva al tiro ma respinge bene Versari

24′: A centimetri Vermesan dal gol del vantaggio dopo un ottimo cross dalla destra di Agbonifo, il 9 di testa non inquadra la porta.

25′: Pasticcio di Mannelli che scviola con il pallone ed è costretto ad atterrare l’avversario al limite dell’area facendosi anche ammonire

28′: Prova a ripartire l’Empoli dopo un calcio d’angolo del Verona ma Asmussen non riesce a fare sponda

31′: Chiude bene Rugani sulla combinazione in area tra Dalla Riva e Pavanati

35′: Assoluto dominio scaligero in questo primo tempo, Empoli in grande difficoltàù

38′: Timido accenno di azione offensiva da parte dell’Empoli

41′: Troppa poco precisione e tanta indecisione nella manovra azzurra

44′: Cross di Vermesan per la conclusione al volo di Monticelli ma strozza il tiro e Versari blocca facilmente

45′: Concesso 1 minuto di recupero

46′: Finisce il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo !

47′: Rischia Huqi sulla pressione di Agbonifo ma subisce fallo e rimane a terra dolorante

52′: Buona respinta di Versari sulla punizione calciata da Agbonifo

53′: perde un brutto pallone davanti alla difesa Rugani ma è bravo a recuperarlo subito su De Battisti

58′: Squillo dell’Empoli con Monaco che arriva alla conclusione da dentro l’area, fuori di poco

63′: Sempre grande fatica per l’Empoli uscire dalla propria metà campo palla al piede, tanto possesso palla Hellas ma poche occasioni

63′: Nell’Empoli fuori Asmussen dentro Olivieri

65′: Cross basso di El Biache per Monaco che manca il controllo che gli avrebbe permesso di calciare smarcato a pochi passi dal portiere

67′: Murato il tentativo in area di Vermesan

70′: Schema su punizione di Moray ma non arriva Monaco in allungo

73′: Ritmi decisamente più bassi in questa seconda frazione

75′: Nel Verona fuori De Battisti dentro Barry, fuori anche Kurti dentro Stella

77′: Buona ripartenza di El Biache che poi sceglie egoisticamente di fare tutto da solo ed è costretto a tornare indietro

79′: Gran lavoro di Monaco fin qui, nonostante sia stato tutta la partita a far reparto da solo

80′: Su un colpo di testa da calcio d’angolo per l’Empoli rimane qualche sospetto per un possibile tocco di braccio di un difensore, sulla ripartenza successiva clamoroso errore di Nwanege che non consente agli scaligeri di concludere l’azione

83′: Espulso Mannelli per un secondo giallo su un fallo ai danni di Agbonifo

85′: Brivido per l’Empoli con un tiro da fuori deviato di Agbonifo che sfiora il palo

87′: Nel Verona fuori Dalla Riva e Pavanati e dentro Peci e Vapore

88′: Nell’Empoli fuori Monaco dentro Barsotti, fuori anche Chiucchiuini dentro Rossetti

90′: Concessi 5 minuti di recupero

92′: Ennesimo fallo duro di un giocatore del Verona ma ancora nessuna ammonizione per loro

93′. Chiusura stellare di Moray sul tentativo di girata al volo di Vermesan dopo una grande azione di Agbonifo

94′: EROICO MORAY! Salva sulla linea su un’azione fotocopia della precendento con Agbonifo che sfonda ancora sulla destra servendo il compagno in mezzo ma ancora senza fortuna

96′: Finisce così la partita!