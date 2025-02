Nei giorni scorsi era venuta fuori la notizia di un possibile interessamento del Besiktas per Liberato Cacace. Il calciatore neozelandese, in azzurro dal 2022, piace molto al club in cui milita Ciro Immobile. Tuttavia, non ci sono stati contatti, come assicura Federico Pastorello, procuratore del terzino azzurro, intervenuto ai microfoni di TMW: “So che piace molto, ma nessun contatto con il Besiktas, lì il mercato chiude più avanti però”.

Chiaramente una eventuale cessione di Cacace – ora come ora improbabile – porterebbe l’Empoli a dover cercare un laterale sinistro, anche se Gyasi può essere adattato anche sull’altra fascia (con De Sciglio che può essere impiegato a destra).