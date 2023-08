Il mercato dell’Empoli, ma come un po’ per tutte le squadre, nelle ultime 48 ore è un incognita. Giornate frenetiche dove le trattative a volte si aprono e si chiudono nello spazio di poche ore, tempi difficile per poter avere delle anteprime almeno che – e non capita con i locali – non chiami il procuratore X per dirti che si sta lavorando alla situazione Y. In questo, il mercato dell’Empoli potrebbe dirsi chiuso, come in cerca ancora di qualcosa per puntellare la rosa attualmente in mano a Zanetti.

E giocando sulla parola puntellare, potrebbe essere una punta il giocatore da ricercare nelle ultime ore. Se da una parte è vero che lo scorso finale di stagione qualcosa in più ci ha fatto vedere, è innegabile che questa squadra – parlando da quando ce l’ha in mano Zanetti – nel gol abbia sempre trovato qualche problema. Se poi ad oggi si pensa che il vero reparto offensivo è composto da due signori che messi assieme sfiorano i settanta anni, una domanda potrebbe anche essere lecita. Ovviamente si dovrà presentare la situazione giusta: costi/determinazione/affidabilità/integrità.

Da un punto di vista prettamente numerico però, tutto questo potenzialmente può essere contestabile, visto che la rosa si potrebbe definire a posto. Se dovessimo perdurare con il 4-2-3-1, ci sarebbe da evidenziare che due prime punte ci sono, Ekong è il rincalzo ad hoc, Cambiaghi e Shpendi ci possono stare se di necessità. Se, come ventila, si dovesse andare ad un attacco a tre, ecco che la logica potrebbe far immaginare Baldanzi-Caputo-Cambiaghi come papabili titolari, con dietro: Destro, Shpendi, Cancellieri, Gyasi, Ekong e Maldini. Tutto quindi sta a quanto il reparto offensivo è reputato affidabile (su Piccoli la società si è espressa con i fatti) e se queste ultime ore porteranno a situazioni d’interesse e percorribili.