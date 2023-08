Ufficializzato il passaggio di Roberto Piccoli al Lecce. L’attaccante bergamasco classe 2001 saluta in anticipo rispetto alla scadenza del prestito di giugno 2024. Ratificato il ritorno all’Atalanta e dall’Atalanta il passaggio in prestito al Lecce. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce e controriscatto per l’Atalanta. Non siamo in grado di risalire alle esatte cifre dell’operazione. Piccoli lascia Empoli con due gol all’attivo, uno segnato contro la Juve ed uno a Marassi che è valso la matematica salvezza. In bocca al lupo a Roberto.