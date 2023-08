Lo diciamo subito, a scanso di equivoci: non è facile e non c’è da dare false speranze. Però la possibilità esiste. Parliamo di quello che sarebbe un altro clamoroso ritorno in azzurro nell’estate 2023: Kristjan Asllani. L’Inter sta per chiudere per un altro centrocampista, con il nome di Maxime Lopez ad essere molto vicino, oltre anche ad un discorso aperto per Ndombelè. Va da se che anche solo con l’arrivo di uno di questi, Asslani diventa un esubero di lusso, e l’Inter lo deve mandare a giocare.

Il Sassuolo è avanti a tutti, proprio in ragione del fatto che sarebbero loro a cedere Lopez ai nerazzurri. Asllani però avrebbe fatto capire che per lui la preferenza sarebbe quella di poter tornare “a casa”. L’Empoli non si tirerebbe assolutamente indietro di fronte a questa possibilità, soprattutto adesso che molto probabilmente si tornerà ad un centrocampo a tre. Le società si stanno confrontando e stanno facendo le varie verifiche del caso. Chiaro è, che se il Sassuolo volesse mettere il prestito di Asllani come prerogativa alla cessione del francese, non ci sarebbero argomenti su cui controbattere.

Spesso però la volontà del giocatore, vedi anche Cambiaghi, può far la differenza. Da Milano ci confermano che l’albanese classe 2002 avrebbe palesato la richiesta di Empoli in caso di prestito… ed allora può non essere vietato, senza illudersi, sognare il colpo che farebbe chiudere davvero bene questo mercato.