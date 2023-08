Ormai da circa 48h il suo nome stava rimbalzando forte intorno ai colori azzurri. E’ adesso arrivata, battuta dal club di Monteboro, l’ufficialità che definisce il passaggio di Youssef Maleh. L’italo-marocchino, classe 1998, si trasferisce dal Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore degli azzurri.

La cifra che dovrebbe spendere l’Empoli per rendere definivo Maleh è di poco superiore ai 5 milioni di euro. L’ex Venezia è la classica mezzala da centrocampo a tre, vedremo se il suo arrivo porterà novità in seno al modulo, o se lo vedremo agire esterno dietro alla punta. Il giocatore è già a disposizione di Zanetti e sarà convocabile per la partita con la Juventus.