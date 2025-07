Vi avevamo riportato la scorsa settimana di un interesse della Cremonese verso il centrocampista e capitano dell’Empoli Alberto Grassi (Futuro ancora in Serie A per Grassi?) ebbene, sono arrivate ulteriori conferme sul fatto che la società del Presidente Arvedi voglia fare davvero sul serio per il centrocampista.

Su Alberto c’è il totale gradimento del tecnico Nicola che vorrebbe riaverlo dopo l’esperienza insieme in azzurro e anche l’Empoli ha ormai aperto alla cessione ritenendo concluso il suo ciclo.

Secondo le ultime indiscrezioni sono in corso nuovi colloqui tra le due società e si sta trattando sulla base di un trasferimento a titolo definitivo. Con il giocatore l’accordo sembra vicino sulla base di un triennale.

Nella stagione appena conclusa con la maglia azzurra Grassi ha totalizzato 28 presenze e una rete realizzata in trasferta con il Genoa (1-1)