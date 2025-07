Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso della Salernitana contro Lega B, Federcalcio e Coni, in merito al rinvio dei playout di Serie B. La sentenza, entrata nel merito, dice che il club non ha rispettato la cosiddetta ‘pregiudiziale sportiva’, cioé non ha esaurito tutti i gradi di giustizia sportiva prima di rivolgersi al Tribunale amministrativo. Il rinvio della Lega B delle gare di playout, inizialmente previsto tra Frosinone e Salernitana, doveva secondo il Tar essere impugnato innanzi ai competenti giudici sportivi endofederali e, poi, esofederali e solo dopo al Tar.

Il provvedimento non poteva essere impugnato direttamente innanzi al Collegio di Garanzia, dovendo essere impugnato prima innanzi al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Cala dunque il sipario anche sull’ultimo ricorso della Salernitana di Iervolino, retrocessa in Serie C al termine del playout con la Sampdoria.

Fonte: Tuttosalernitana.com