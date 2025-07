Alcuni giorni fa vi avevamo riportato (Forte interesse per Carboni)dell’interesse dell’Empoli per Franco Carboni, terzino sinistro di proprietà dell’Inter, con la dirigenza azzurra che aveva anche fatto visita a Milano nella sede dell’Inter per trattare e poco fa Sky Sport ha annunciato che è stato raggiunto l’accordo con i nerazzurri per l’arrivo del giocatore italo-argentino a Empoli.

Il difensore, reduce dal prestito al Venezia con la quale ha realizzato otto presenze in A, svolgerà le visite mediche nella giornata di domani, mercoledì, e poi firmerà il contratto.

L’operazione dovrebbe essersi conclusa sulla base di un prestito, ancora da capire se con un diritto o un obbligo di riscatto che ovviamente vi diremo non appena il tutto sarà ufficializzato. L’arrivo di Carboni avvicina la quindi la cessione di giocatori come Cacace e/o Pezzella, da tempo sul mercato e in trattative con altri club.