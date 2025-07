Nel mirino dell’Empoli è entrato con decisione un giovane terzino sinistro classe 2003: si tratta di Franco Carboni, di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione in prestito al Venezia. Con i lagunari, tuttavia, il minutaggio è stato piuttosto limitato: appena 8 presenze complessive, di cui solo 3 da titolare. Nonostante ciò, Carboni è considerato da tempo uno dei profili giovani più interessanti. A rilanciare la notizia dell’interessamento azzurro sono stati i colleghi di Sky Sport, confermando l’incontro odierno tra la dirigenza empolese e quella nerazzurra. Il direttore sportivo Roberto Gemmi è stato avvistato sotto la sede dell’Inter a Milano, anche se non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. La visita, però, rappresenta un segnale chiaro: il giocatore piace, e non poco.

Franco Carboni è un terzino sinistro moderno, dotato di un mancino educato, fisicità importante e buone doti sia in fase di spinta che di copertura. È un profilo che può adattarsi a più sistemi di gioco, ma si trova particolarmente a suo agio in una linea a tre: uno scenario tattico coerente con le idee che Guido Pagliuca sembra voler portare a Empoli. Oltre alla breve esperienza in Serie A con il Venezia, Carboni ha già collezionato 32 presenze in Serie B, indossando le maglie di Ternana e Cagliari. Il suo percorso professionale comprende anche un passaggio al Monza e un’esperienza al River Plate, club importante nel suo paese natale, l’Argentina. Carboni, infatti, è nato a Buenos Aires e possiede doppia cittadinanza, argentina e italiana. Capiremo magari già nella giornata di domani, quando inizierà la preparazione dell’Empoli, se sotto questo punto di vista ci sono delle concretezze